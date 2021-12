Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii este așteptata sa transmita un mesaj de Craciun foarte personal in acest an, in primul Craciun de la moartea soțului ei, Prințul Philip, relateaza BBC News și metro.co.uk . Mesajul anual a fost inregistrat saptamana trecuta, inainte de decizia Reginei de a ramane la Castelul Windsor, din cauza ingrijorarilor legate de pandemie, acolo unde va petrece Craciunul alaturi de prințul Charles și soția sa, Camilla, ducesa de Cornwall. In ziua de Craciun, regina Elisabeta nu va aparea in public, anticipeaza presa britanica, deși consilierii de la Palatul Buckingham…