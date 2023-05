Stiri pe aceeasi tema

- Teatrul național timișorean anunța o noua premiera care va avea loc in cadrul Anotimpurilor FEST-FDR, parte din traseul Vocile orașului /Atelierul Identitate, și va fi, totodata, un eveniment de excepție in cadrul programului Capitalei Europene a Culturii, in luna iulie. Este vorba de spectacolul „Comedie…

- In rolul pe care-l va juca la Timișoara, John Malkovich construiește autobiografia fictiva a criminalului in serie Jack Unterweger, acela care, in anii '90, a provocat o dezbatere aprinsa privind carisma și psihopatia.

- Celebrul actor Arnold Schwarzenegger, fostul Mister Univers, care a caștigat de șapte ori Mr. Olympia ajuns apoi actor și mai tarziu guvernator al Californiei, s-a ales cu doua bypass-uri coronariene din cauza dopingului cu steroizi fabricați la Cluj. Adevarata legenda in lumea culturismului, s-a dopat…

- Povestea de iubire dintre Lavinia Tatomir și Adrian Pintea a fost una care s-a mediatizat destul de mult pe vremea cand celebrul actor traia, iar fanii au observat ca relația dintre cei doi a fost una speciala și neobișnuita.

- In ziua de 10 Aprilie 1847 s-a nascut marele jurnalist american Joseph Pulitzer; (d. 29 octombrie 1911). Pulitzer s-a nascut la Macau, oraș situat pe Mureș, in familia instarita a unui evreu care se ocupa cu comerțul de cereale. Mama lui Joseph Pulitzer era maghiara de religie catolica, originara…

- Lumea sportului romanesc este in doliu. Fostul baschetbalist Mihai Dimancea a murit, luni, la varsta de 83 de ani. Nascut pe 31 august 1940, Mihai Dimancea a descoperit baschetul la CSS 6 Bucuresti (Liceul Gheorghe Sincai), sub comanda profesorului Victor Tibacu, potrivit ProTv. Citește și: Ulterior,…

- Leonard Orban a fost numit, printr-o decizie a prim-ministrului Nicolae Ciuca publicata, joi, in Monitorul Oficial, in calitatea de membru al Consiliului de Administratie al Institutului European din Romania pentru perioada ramasa a mandatului exercitat anterior de academicianul Razvan Theodorescu,…

- Jean Paler a dezvaluit secretul numelui lui de scena. Marele actor a explicat cum a ajuns sa se numeasca Jean in loc de Ioan. In exclusivitate pentru Antena Stars, Jean Paler a marturisit cum ar vrea sa iși aduca lumea aminte de el, atunci cand nu o sa mai fie printre noi.