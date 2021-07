Stiri pe aceeasi tema

- Liderul interlop s-a sustras punerii in executare a unui mandat de arestare preventiva emis impotriva sa, pentru comiterea infractiunilor de incercare de a determina savarsirea unei infractiuni de omor, respectiv nerespectarea regimului armelor si munitiilor. Boncu a incercat sa il ucida pe jurnalistul…

- Dragan Ilin, ”cartița” lui Lucian Boncu in Poliție, care a fost dat afara din MAI, nu era doar furnizor de informații secrete pentru acesta, ci executa inclusiv misiuni de filaj sau contrafilaj pentru liderul interlop. Unul dintre momentele cheie ale operațiunilor lui Ilin pentru Boncu a fost ziua de…

- Tribunalul Timiș a judecat, astazi, acordul de recunoaștere a vinovației incheiat intre DIICOT și Rafa Bogdan. Acesta este patronul unei discoteci din Caransebeș și cel care liderul Lucian Boncu i-a dat spre pastrare pistolul cu care trebuia executat editorul șef al PRESSALERT.ro, Dragoș Boța. Rafa…

- Liderul interlop Lucian Boncu a disparut de sub ochii Politiei. Sunati la 112 daca il vedeti. Aceasta este recomandarea oamenilor legii, care il considera deosebit de periculos pe acest individ. Amintim ca in octombrie 2020, cel supranumit „stapanul Timisoarei” a scapat de arestul preventiv pentru si…

- Gruparea condusa de liderul interlop Lucian Boncu a avut, astazi, termen la Curtea de Apel Timișoara unde se judeca apelurile in dosarul traficului de cocaina. La acest termen, instanța a verificat doar legalitatea masurilor preventive din acest caz, 11 din cei 12 inculpați fiind cercetați in stare…

- Liderul interlop Lucian Boncu a gasit noi scuze ca sa se planga ca este vanat dupa ce in dosarul de trafic de cocaina a fost gasit vinovat de toate infracțiunile de care l-a acuzat DIICOT și condamnat la 12 ani și o luna de inchisoare. Atat in cererea de stramutare a dosarului de la Curtea […] Articolul…

- Tribunalul Timiș a motivat sentința prin care cei din gruparea condusa de liderul interlop Lucian Boncu au fost condamnați la inchisoare in dosarul traficului de cocaina. Sentința, care are 120 de pagini, analizeaza in detaliu fiecare acuzație adusa de DIICOT și motiveaza care sunt probele care au dus…