Tribunalul Dolj decide „paznicul“ stadionului de atletism Tribunalul Dolj decide „paznicul“ stadionului de atletism. Paza stadionului de atletism din Craiova, obiectiv intrat de anul trecut in patrimoniul orasului, a ajuns subiect de proces. Primaria Craiova a atribuit la inceputul anului un contract de paza a arenei de 5.000 de locuri, insa doar pentru 64 de zile. Municipalitatea a mers atunci pe varianta cumpararii directe a serviciilor de paza si a acceptat oferta celor de la Fort Security SRL de 13,95 lei/ora (fara TVA). Adica un contract de 21.427,20 lei (fara TVA) pentru paza non stop a stadionului de atletism. La expirarea termenului din contract… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

