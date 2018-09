Stiri pe aceeasi tema

- Cladirea unde isi desfasoara activitatea magistratii, una dintre cele mai vechi cladiri din oras, va fi in curand reabilitata de catre Compania Nationala de Investitii * imobilul a fost construit intre anii 1896 si 1897 si se afla in stare avansata de degradare * acum se cauta un sediu provizoriu pentru…

- Ministerul rus al Apararii a confirmat ca șeful Statului Major General al Armaei Ruse, Valeri Gerasimov a trimis in luna iulie, pe canalul confidențial de comunicare, o scrisoare catre omologul sau american Joseph Dunford, in care cere ajutorul SUA in refacaerea Siriei. In scrisoarea sa Gherasimov a…

- Judecatorii au decis ca o grefiera de la Tribunalul din Iași sa achite daune morale de 20.000 de euro pentru un fost deținut, acesta fiind condamnat dupa ce și-a ucis cumnatul cu o secure si apoi l-a aruncat intr-un WC.

- Tribunalul municipiului Moscova a respins apelul avocatului Carinei Turcan, fosta membra in consiliul de administratie al companiei energetice ruse Inter RAO, acuzata de spionaj, de a i se modifica incadrarea juridica in una mai usoara, informeaza agentia de presa RIA Novosti si cotidianul Moskovski…

- Judecatoria Timișoara a respins ca inadmisibila cererea de eliberare condiționata a deținutului Bejinaru Benoni Aristica, salariatul Carierei Roșiuța condamnat pentru trafic de persoane și proxenetism, cu un an in urma. Judecatorii au considerat ca eliberarea condiționata a deținutului nu se…

- Recursul depus de catre apararea lui Andrei Nastase ca urmare a deciziei Judecatoriei Chisinau de invalidare a rezultatelor alegerilor locale este examinat de catre Curtea de Apel Chisinau astazi, 21 iunie.

