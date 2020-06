Stiri pe aceeasi tema

- Tribunalul București a decis, marți, eliberarea condiționata a lui Cristian Poteraș, fostul primar al Sectorului 6 care fusese condamnat in mai 2015 la opt ani de inchisoare pentru abuz in serviciu, noteaza Realitatea.net. In acest caz, pe 29 aprilie, Judecatoria Sectorului 5 a admis cererea de liberare…

- In imaginile facute publice de fiul lui Sile Camataru, acesta are casti si vorbeste cu familia sa, cel mai probabil pe skype. „Te iubesc cel mai mult, de-abia astept sa vii acasa", a postat Dani. „Liberare ușoara pentru tata Sile Centaurul Romaniei!", a scris un prieten al familiei. …

- Fostul ministru al Sanatații Sorina Pintea nu a fost prezenta la instanța, invocand pericolul in care și-ar pune starea de sanatate daca s-ar infecta cu noul coronavirus, potrivit Digi24.ro. Pe 11 mai, Tribunalul Bucuresti a dispus revocarea masurii controlului judiciar in cazul fostului…

- Sorina Pintea a invins. Luni, Tribunalul Bucuresti a decis revocarea masurii de control judiciar in cazul fostului ministru al Sanatatii, trimis in judecata de procurorii DNA pentru luare de mita, informeaza agerpres. Decizia nu este insa definitiva si poate fi atacata de DNA la Curtea de Apel Bucuresti.…

- Initial, in luna ianuarie, Judecatoria Sectorului 5 a respins cererea de eliberare depusa de Vintu, insa Tribunalul Bucuresti a admis vineri contestatia depusa de omul de afaceri, astfel incat el va iesi vineri din Penitenciarul Rahova. Sorin Ovidiu Vintu avea de executat 11 ani inchisoare, pedeapsa…

- Tribunalul Bucuresti a decis definitiv vineri ca omul de afaceri Sorin Ovidiu Vintu sa fie eliberat conditionat din Penitenciarul Rahova, unde executa 11 ani inchisoare, pedeapsa rezultata ca urmare a contopirii condamnarilor primite in mai multe dosare, noteaza Agerpres. Initial, in luna ianuarie,…

- Sorin Ovidiu Vintu, fostul mogul media, va fi eliberat condtionat din inchisoare. Omul de afaceri va parasi Penitenciarul Rahova, unde executa 11 ani inchisoare.Magistratii Tribunalului Bucuresti au decis definitiv vineri ca omul de afaceri Sorin Ovidiu Vintu sa fie eliberat conditionat din Penitenciarul…

- Fostului ministru al Sanatații, Sorina Pintea, i s-a facut rau in ambulanța care a venit s-o transporte de la arest la spital. Medicii i-au pus o perfuzie, dupa ce Sorina Pintea nu ar fi mancat mai multe ore. Fostul ministru al Sanatații sufera de o boala autoimuna rara. Fostului ministru al Sanatații,…