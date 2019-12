Stiri pe aceeasi tema

- Un procuror de la Parchetul General a solicitat, miercuri, la Tribunalul Bucuresti, condamnarea celor trei patroni ai clubului Colectiv - Alin George Anastasescu, Paul Gancea si Costin Mincu - la cate 12 ani si 10 luni inchisoare in dosarul privind tragedia in urma careia au decedat 64 de persoane,…

- Luni, 25 noiembrie, au inceput dezbaterile finale in dosarul Colectiv. Procurorii DNA cer pedeapsa maxima pentru fostul primar al Sectorului 4, pentru infractiuni de abuz in serviciu. La auzul vestii, Cristian Popescu Piedone a cedat.Tribunalul Bucuresti a inceput, luni, dezbaterile finale in dosarul Colectiv,…

- Judecatorul din dosarul Colectiv asculta, miercuri, pledoariile finale ale procurorilor parchetului instantei supreme fata de patronii clubului Colectiv, patroana firmei de artificii si a unui dintre artificieri, context in care vor vorbi si avocatii acestora, dar si ei la finalul dezbaterilor.Astfel…

- Tribunalul Bucuresti a decis, joi, ca magistratul Mihai Balanescu sa ramana in dosarul Colectiv, iar cei trei patroni ai clubului au fost amendati cu cate 2.000 de lei pentru ca ar fi abuzat cu o cerere de recuzare a judecatorului. La termenul de joi al procesului, avocatul lui Alin George Anastasescu,…