- Curtea de Apel Bucuresti a admis, vineri, cererea BRD de suspendare a ordinului Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor prin care sanctiona banca pentru practici comerciale inselatoare cu privire la modul de calcul al ratelor. „Admite cererea. Dispune suspendarea executarii Ordinului nr.…

- Actualizare: Completul care a judecat motivele de recurs in casație formulate de DNA Bacau și de Ionel Arsene a admis, in principiu, ambele solicitari. Anchetatorii au atacat sentința definitiva intrucat „in mod greșit s-a dispus incetarea procesului penal pentru infracțiunea de trafic de influența”,…

- Magistratii de la Tribunalul Constanta au respins cererea si actiunea formulata de Georgeta Tapangea in contradictoriu cu Primaria Constanta, in ceea ce priveste imobilul din zona Brotacei, municipiul Constanta. Decizia nu este definitiva.Judecatorii au dat urmatoarea solutie: "Admite exceptia inadmisibilitatii…

- Decizie in premiera a magistraților gorjeni referitor la aplicarea Legii 197 din 2021, care reduce varsta de pensionare cu 13 ani in cazul angajaților din Complexul Energetic Oltenia. Tribunalul Gorj a dat in premiera caștig de cauza unui salariat din Termocentrala Rovinari. Acesta a primit anul trecut…

- Dupa luni bune de absenta, voluntarii, in fapt membrii unor ONG-uri care se ocupa cu protectia animalelor se reintorc in adapostul din Breasta . Pana acum cateva luni, aceștia aveau dreptul sa intre in adapost si sa ingrijeasca cainii de aici. Deranjata de prezenta acestora care faceau public tot ce…

- Federația Romana de Fotbal obliga clubul Minaur Baia Mare sa-i plateasca fostului antrenor al echipei de fotbal, Mihai Iosif, drepturile financiare restante. ”Dosar 280/CL/2023 – MIHAI IOSIF DAN VS. CLUB SPORTIV MINAUR BAIA MARE • Admite cererea reclamantului. • Obliga paratul la plata drepturilor financiare…

- Tribunalul Constanta a dispus anularea Regulamentului de acces in Zona Peninsulara a Constantei, astazi, 31 martie 2023, decizia putand fi atacata in recurs, la Curtea de Apel.Dupa ce instanta a admis cererea de chemare in judecata formulata de reclamanti si mai multe cereri conexe, judecatorii au anulat…