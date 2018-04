TRIBECA FILM FESTIVAL 2018 Omagiu adus filmului 'Scarface', cu Al Pacino, la 35 de ani de la lansare

Stiri pe aceeasi tema

- Are 73 de ani, dar pare neobosita. Și la fel de frumoasa precum in anii tinereții, pe cand facea furori in rolul lui Julie, din ”Noapte Americana”, pelicula aflata in regia lui Francois Truffaut și recompensat, in 1973, cu un Oscar pentru cel mai bun film strain. foto: Getty Images Jacqueline Bisset,…

- Festivalul de Film de la Tribeca a dat startul celei de-a 17-a editii cu proiectia filmului 'Love, Gilda', un documentar al realizatoarei Lisa D'Apolito, care aduce un omagiu uneia dintre marile doamne ale comediei americane, Gilda Radner, relateaza joi EFE. Filmul, avand-o…

- Regizorul si scenaristul Vittorio Taviani, unul dintre maestrii cinematografiei italiene, a murit la varsta de 88 de ani, dupa o suferinta indelungata, si va fi incinerat intr-o ceremonie privata, a anuntat fiica sa, scrie bbc.com. Vittorio Taviani si fratele sau, Paolo, in varsta de 87 de ani, au…

- Festivalul de la Cannes 2018 a anuntat ca sectiunea sa pentru filme clasice va aduce un omagiu celebrului "2001: A Space Odyssey", la 50 de ani de la premiera acestui film al lui Stanley Kubrick, din care se va proiecta in premiera o noua copie care respecta formatul de 70 de milimetri, relateaza…

- Filmul „Mary Poppins Returns“, regizat de Rob Marshall, cu Emily Blunt, Lin-Manuel Miranda si Meryl Streep in distributie, va avea premiera la sfarsitul acestui an, iar primul teaser a fost lansat in seara galei premiilor Oscar.

- O pelicula regizata de Valeriu Jereghi acum 25 de ani poate fi ea insasi subiect de film. Istoria productiei "Si va fi", singura de la noi din tara proiectata la Festivalul de la Cannes, este impresionanta.