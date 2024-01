Trenurile pentru Magistrala 5 a metroului din București intarzie sa ajunga in Romania. Acest lucru aduce penalitați firmei Alstom din Brazilia. Pana la acest moment, acestea sunt de 11 milioane de euro. Compania Alstom ar fi anunțat un nou termen, fiind vorba, mai exact de luna aprilie a anului 2024. Anunțul a fost facut de Mihai Barbu, președinte CA Metrorex, in cadrul emisiunii “Drumurile noastre”. Cu toate acestea, nu exista insa o garanția ca acest termen va fi respectat. Președintele Metrorex susține ca nu exista o ințelegere scrisa in acest sens, iar termenele anterioare de livrare au fost…