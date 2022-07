Pare un scenariul SF, dar progresele tehnologice vor remodela viitorul calatoriilor feroviare de mare viteza in Europa. In prezent nu exista servicii de trenuri directe care sa lege Berlinul de Bruxelles sau Paris, deși un TGV Paris-Berlin urmeaza sa fie lansat la sfarșitul anului 2023, calatoria urmand sa dureze șapte ore. Dar prioritațile se schimba […] The post Trenuri MagLev și Hyperloop. De la Paris la Berlin intr-o ora? first appeared on Ziarul National .