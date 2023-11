Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera din cadrul PTF Siret impreuna cu lucratorii vamali au descoperit 147.500 pachete de tigari de provenienta duty free, ascunse intr un automarfar care transporta colete cu croissante.Potrivit unui comunicat al Politiei de Frontiera, in data de 18 noiembrie a.c., in jurul orei 21.30,…

- Un incident ce a avut loc, marți, pe calea ferata a sunat mobilizarea in randul autoritaților aradene. Mai ales ca a fost implicat un tren ce transporta combustibil. Din primele informații, doua vagoane din compunerea unui tren privat de marfa au deraiat, iar alte doua s-au rasturnat. S-a intamplat…

- O garnitura de tren a deraiat in urma cu puțin timp in Subcetate. Doua vagoane cisterna s-au rasturnat. „O garnitura de tren a deraiat și doua vagoane s-au rasturnat la sensul giratoriu din Subcetate spre Aradul Nou. Intervine Detașamentul de pompieri Arad cu doua autospeciale de stingere și o autospeciala…

- Marcel Ciolacu a anunțat in ședința de Guvern de vineri ca Romania va trimite produse alimentare și articole de cazarmament in Fașia Gaza, in contextul in care populația este grav afectata de razboi.

- Camionul a fost partial distrus in accidentul care a avut loc la primele ore ale diminetii, la granita cu Guatemala, pe coasta Pacificului, o ruta obisnuita de trecere pentru multi migranti care doresc sa ajunga in Statele Unite, relateaza AFP preluat de Agerpres.Este al doilea accident de acest tip…

- Un incendiu a izbucnit miercuri in București, in zona dintre Podul Basarab și Podul Grand. Doua vagoane dezafectate CFR au luat foc. Un incendiu puternic a cuprins doua vagoane dezafectate care se aflau intre Podul Grant și Podul Basarab. Inspectoratul pentru Situații de Urgența București Ilfov intervine…

- Luni, 11 septembrie a.c., la ora 20.00, pe drumul comunal 93 in localitatea salajeana Cerișa, polițiștii Secției nr. 7 Poliție Rurala Nușfalau au depistat in trafic un localnic de 51 de ani, in timp ce transporta, cu un ansamblu de vehicule format din tractor și remorca, 1,5 metri cubi de lemn fasonat,…

- La data de 27.08.2023 politistii din Olt au fost sesizati despre faptul ca in gara CF Caracal se afla staționat un tren cu 38 vagoane tip cisterna, incarcate cu GPL.La penultimul vagon sunt scurgeri mici de gaz, pe la un robinet. S-a dispus evacuarea personalului CFR, a calatorilor și balizarea…