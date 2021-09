Stiri pe aceeasi tema

- Trenul-simbol Connecting Europe Express a ajuns la Gara de Nord. Bucurestiul e una dintre cele 100 de localitati de pe traseul, inceput la Lisabona și cu punctul terminus la Paris. Calatoria marcheaza simbolic Anul European al Cailor Ferate.

- De-asta suntem unde suntem, ca nu vrem sa schimbam nimic. 1. Preotul. Mergeți oriunde in Europa, nu veți vedea preoți in școli. Locul religiei e in biserici. La școala se predau științe exacte, se face educație laica. Noi am pastrat mentalitatea de pe vremea lui Ion Creanga, cand copiii citeau din ceaslov…

- Dupa plecarea americanilor din Kabul, talibanii se confrunta acum cu o noua problema, una economica Intr-o tara in care jumatate din populatie are nevoie de ajutoare ca sa supravietuiasca, noul regim trebuie sa gaseasca solutii pentru a imbunatati conditiile de viata in Afganistan. Lucru pe…

- Rodica Paraschiv Deputat PSD Prahova La propunerea Comisiei Europene, 2021 a fost declarat Anul European al Cailor Ferate. Din pacate, Romania se afla inca pe ultimele locuri in Uniunea Europeana in privința infrastructurii feroviare, a transportului feroviar de calatori și a celui de marfa. Transpunem…

- „Oamenii sa nu uite ca suntem doar intr-o pauza, nu s-a terminat nimic”, amintește Razvan Cherecheș, profesor la Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca, intr-un interviu acordat Libertatea. Expertul in sanatate publica spune ca este la fel de sigur ca va veni un al patrulea val al pandemiei in Romania…

- Romania a avut inainte de pandemie una din cele mai rapide cresteri economice din Uniunea Europeana, dar are nevoie de institutii mai puternice si de disciplina fiscala pentru a mentine aceasta tendinta. De aceasta parere este vicepresedinta Bancii Mondiale pentru Europa si Asia Centrala, Anna Bjerde.…

- Consiliul Județean Maramureș este de curand membru al Asociației Europene a Zonelor Montane – „EuroMontana”. Aceasta este o asociație puternica, ce are ca obiectiv principal ameliorarea condițiilor de viața ale populațiilor montane din Europa, in special prin: exprimarea, promovarea și apararea intereselor…

- Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko ameninta sa permite maselor de migranti sa intre in Europa si in Germania, in particular, ca raspuns la sanctiunile impuse de Uniunea Europeana dupa alegerile prezidentiale contestate din august trecut, represaliile violente in masa care au urmat si pentru incarcerarea…