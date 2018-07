Am vorbit cu designerul Ellida Toma despre ce se poarta in acest sezon, astfel incat tu sa știi in ce sa investești, cand merg la shopping. „Este foarte ușor sa te imbraci la moda, deși nu este nevoie sa-ți reinnoiești complet garderoba, pentru ca in acest sezon modelele extrem de clasice sunt aduse prin styling in realitatea momentului. Nu mai este dificil sa ții pasul cu tot ce este cool și trendy in moda. Alatura elemente din stiluri diferite pentru a crea un aspect unic. O noutate absoluta a acestui sezon este transpunerea unor elemente clasice intr-o formula noua. Și totuși, ce se poarta…