Stiri pe aceeasi tema

- Capacitatea de cazare turistica in functiune a structurilor de primire turistica a crescut in trimestrul II din 2022 cu 5,3% comparativ cu perioada similara a anului trecut, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica. In totalul capacitatii de cazare turistica in functiune, hotelurile…

- Dupa doi ani de restricții, 2022 a venit cu o criza a aviației, dar și a locurilor de cazare din cauza cererii crescute de vacanțe . ”Turiștii care nu au facut rezervari din timp, in perioada ofertelor early booking, gasesc mai greu un sejur și se vad...

- Anul acesta, Andreea Banica și-a inaugurat hotelul din Eforie Nord. Turiștii care vor sa stea cazați in condiții de 5 stele pe litoralul romanesc trebuie sa pregateasca mai multe sute de lei. In 2020 au pornit construcția, iar acum, in 2022 au finalizat totul, unitatea de cazare și-a deschis porțile…

- ”Foarte multi turisti au asteptat pana acum si isi fac rezervarile cu putin timp inainte de inceperea vacantelor, iar aceasta se vede din numarul mare de comenzi primite. In prezent, agentiile de turism recupereaza vanzarile mai scazute din perioada de early booking, situatie marcata si de izbucnirea…

- Touroperatorul IRI Travel anunta record de rezervari ale turistilor romani pe ultima suta de metri pentru litoralurile din Romania, Bulgaria, Grecia si Turcia, astfel ca august va fi cea mai buna luna a sezonului estival 2022. La 3 stele all inclusive in Bulgaria, un adult va plati pentru un sejur…

- * Recent, unele site-uri anuntau prapad, temperaturi de peste 40 de grade, insolatii, naduseala, jale; dupa cum multi ar spune, nu-i vreme de stat in oras, pe asfaltul topit, ci vreme de balacit la mare, in statiuni - de unde avem stiri proaspete (mai proaspete decat mancarurile din anumite localuri…

- Sunt ultimele zile cu prețuri acceptabile pentru buzunarul romanilor, pe litoralul romanesc.De la jumatatea lunii iulie, prețurile cresc din nou, cu peste 30%, iar tarifele vor fi de lux pentru veniturile romanului de rand.Iulie și august, luni de lux la malul Marii NegreSezonul…

- Cine si-a rezervat concediul din timp e norocos: tarifele incep sa creasca o data cu apropierea varfului de sezon. Oana Tanase – manager hotel 3 stele: O camera ajunge de la 290 la 330 de lei pe noapte, cu mic dejun inclus. Raluca Bratu – manager hotel 3 stele: La ce grad de ocupare va asteptati weekendul…