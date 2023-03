Tren cu vehicule blindate, deraiat în România Un tren incarcat cu echipament și vehicule militare a deraiat vineri seara in județul Brașov, la o trecere de nivel cu calea ferata, anunța realitateadebrasov.net. Incidentul a avut loc dupa ce unul din cele 11 vagoane a sarit de pe șine. Un tren incarcat cu tehnica militara a deraiat, vineri seara, la o trecere de nivel cu calea ferata din localitate Beia, județul Brașov. Este vorba de un vagon ce a sarit de pe șine la trecerea de nivel – penultimul vagon din cele 11. Viteza trenurilor in regiune nu depașește 40 de km pe ora pentru ca sunt lucrari de modernizare a caii ferate, intre Brașov și… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol: timisoarastiri.ro

Stiri pe aceeasi tema

