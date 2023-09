Stiri pe aceeasi tema

- Un tren de calatori, IC 12532, care circula pe ruta Cluj-Napoca - București, este oprit temporar intre Timișu de Sus și Predeal din cauza trenului R 3028 care are pantograful defect pe firul II.

- Un cutremur cu magnitudinea 4,2 a avut loc sambata dimineața, la ora 09:16, in zona seismica Vrancea, județul Buzau, anunța INFP. ”In ziua de 16.09.2023, 09:16:01 (ora Romaniei), s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur mediu cu magnitudinea ML 4.2, la adancimea de 130.7 km”, a transmis…

- Circulatia feroviara a fost oprita temporar pe relatia Apata - Augustin dupa ce o sina de cale ferata s-a rupt, informeaza Compania Nationala de Cai Ferate - CFR SA, intr-un comunicat de presa, transmis duminica AGERPRES."(...) traficul feroviar a fost intrerupt temporar, in intervalul 15:18 - 16:41,…

- Incidentul s-a petrecut, marți seara, pe DN 13, in judetul Brasov, dupa ce un incendiu a izbucnit la remorca unui camion. Traficul a fost blocat in zona, miercuri dimineața, pentru tractarea TIR-ului, informeaza News.ro.„Traficul este oprit aproximativ 30 de minute pe DN 13 Brasov – Sighisoara, la kilometrul…

- CFR Calatori si CFR Infrastructura se acuza reciproc, dupa ce usa unui vagon a cazut in mers, la iesire din statia Barabant. CFR Calatori sustine ca usa a fost agatata si smulsa de un utilaj care lcura la infrastrcutura feroviara, in timp ce CFR Infrastructura publica imagini cu momentul in care cade…

- CFR Calatori a susținut ca usa a fost agatata si smulsa de un utilaj care lucra la infrastructura feroviara, in timp ce CFR Infrastructura publica imagini cu momentul in care cade usa, fara ca in imagini sa apara vreun utilaj, semnaleaza News.ro. Incidentul s-a petrecut pe 8 august, la ieșirea din stația…

- CFR Calatori a anuntat, printr-un comunicat de presa, ca, la iesire din statia Barabant, ”un utilaj feroviar care se afla si lucra la infrastructura feroviara a intrat in gabaritul de trecere agatand si smulgand usa de acces a ultimului vagon din compunerea trenului IR 1836 Cluj Napoca – Bucuresti Nord”.…

- Mai mulți copii au leșinat in tren din cauza caldurii. Scenele de groaza au avut loc in trenul IR 1589 care a plecat la ora 16:31 din București Nord și trebuia sa ajunga la Constanța la 18.54.O profesoara a fost preluata de ambulanța și transportata la unitatea spitaliceasca din Fetești.De la plecarea…