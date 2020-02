Stiri pe aceeasi tema

- Zece noi baze sportive vor fi construite prin programul derulat de Compania Nationala de Investitii, informeaza Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, prin intermediul unui comunicat. Astfel, ministrul Ion Stefan a semnat vineri ordinul privind completarea listei obiectivelor…

- Izolarea sociala a batranilor devine din ce in ce mai pronuntata, 43% dintre persoanele varstnice care apeleaza linia telefonica nationala "Telefonul Varstnicului" locuind singuri, iar majoritatea apelantilor (25%) au intre 70 si 80 de ani. Potrivit unui comunicat al Fundatiei Regale Margareta,…

- Complexul Energetic Oltenia deruleaza programe de formare profesionala prin ucenicie la locul de munca pentru inlocuirea specialiștilor aflați in prag de pensionare din cadrul companiei. In cadrul primei ediții a Programului de formare profesionala prin ucenicie la locul de munca 2020-2022, vor fi deschise…

- Asociația Timișoara 2021 - Capitala Europeana a Culturii recruteaza un director de producție pentru administrarea producției și implementarea tehnica a Programului cultural Timișoara 2021. The post Timișoara 2021 cauta director de producție appeared first on Renasterea banateana .

- Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, a afirmat miercuri ca ar sprijini ideea indreptarii Programului „Prima Casa” spre componente sociale, precizand ca nu mai merge in formula in care oricine apeleaza la „Prima Casa”, „chiar daca nu e prima casa”. „Eu inclin spre punctul de vedere…

- Sa fii deputat in Parlamentul Romaniei este atat o onoare cat și o mare responsabilitate. Este onoarea de a fi tu cel ales sa faci bine pentru comunitatea pe care o reprezinți și responsabilitatea de a implini cat mai multe dintre nevoile și aspirațiile oamenilor. La final de an, ma inclin in fața…

- Programul de Cooperare Transfrontaliera ENI Ungaria-Slovacia-Romania-Ucraina 2014-2020 a lansat procedura de identificare si selectie pentru evaluatori independenti, in vederea completarii Grupului de evaluatori de la nivelul programului. Scopul selectiei il reprezinta constituirea unei echipe de evaluatori,…

- Cetatea Tighina și Circul din Chișinau vor fi renovate conform standardelor internaționale, cu sprijinul Uniunii Europene, se arata într-un comunicat de presa, scrie InfoPrut.ro Este vorba despre un proiect în cadrul Programului UE „Masuri de Promovare a Încrederii”,…