Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta saptamana, in zilele 10-12 mai 2023, se va desfașura, la Satu Mare, sesiunea de primavara a Conferinței Episcopilor Catolici din Romania, fiind gazduita de catre Dieceza Romano Catolica de Satu Mare. Din Conferința Episcopala Romana fac parte toți Episcopii catolici, de rit latin și bizantin,…

- 1 Mai este o sarbatoare a muncii, o sarbatoare europeana recunoscuta de majoritatea popoarelor.Faptul ca este preluata in unanimitate de alte natiuni europene face ca poporul nostru sa se manifeste nu numai in creatiile ce i apartin exclusiv, ci si in modul in care asimileaza motivele de mare circulatie.Primaria…

- „Izvorul Tamaduirii”, la care participa sute de pelerini, luand apa sfințita de la Manastirea aflata sub patronajul domnitorului Neagoe Basarab și Fantana de Leac, prilejuiește, an de an, și Ziua comunei, la care participa sute de dambovițeni și nu numai.Și anul acesta la Manastirea Nucet au venit numeroși…

- ITM Argeș, anunț important privind munca prestata in zilele de sarbatoare legala Potrivit prevederilor Codului Muncii, de regula, in zilele de sarbatoare legala nu se lucreaza, cu exceptia salariatilor care lucreaza in unitatile sanitare si cele de alimentatie publica, precum si in locurile de munca…

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat, miercuri, un proiect de lege initiat de PSD care prevede ca zilele de 6 si 7 ianuarie (de Boboteaza și Sfantul Ion), sa fie declarate zile de sarbatoare legala in care nu se lucreaza. Proiectul de lege prevede ca printre zilele de sarbatoare legala in care nu se…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, la sfarșitul saptamanii trecute, legea care prevede ca zilele de 6 si 7 ianuarie, Botezul Domnului si Soborul Sfantului Proroc Ioan Botezatorul, sunt declarate zile de sarbatoare legala in care nu se lucreaza. Actul normativ prevede ca printre zilele de sarbatoare…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, vineri, legea care prevede ca zilele de 6 si 7 ianuarie, Botezul Domnului si Soborul Sfantului Proroc Ioan Botezatorul, sunt declarate zile de sarbatoare legala in care nu se lucreaza. Actul normativ prevede ca printre zilele de sarbatoare legala in care nu se…

- zilele de 6 si 7 ianuarie, Botezul Domnului si Soborul Sfantului Proroc Ioan Botezatorul, a promulgat, vineri, legea care prevede ca zilele de 6 si 7 ianuarie, Botezul Domnului si Soborul Sfantului Proroc Ioan Botezatorul, sunt declarate zile de sarbatoare legala in care nu se lucreaza, potrivit Agerpres.…