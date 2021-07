Trei zile de evenimente dedicate Zilei Timișoarei Incepand de duminica, timp de trei zile, la Timișora va fi sarbatoare. Prin intermediul unui program complex, municipalitatea aduce in prim planul locuitorilor acțiunile dedicate Zilei Timișoarei. Evenimentele au loc in perioada 1-3 august și sunt pregatite concerte, expoziții de fotografie, povești cu timișoreni din diaspora, precum și tururi ghidate in cartiere. Iata calendarul complet ... The post Trei zile de evenimente dedicate Zilei Timișoarei appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

Sursa articol si foto: debanat.ro

