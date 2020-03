Trei zile de doliu naţional. Marele poet s-a stins din viaţă Ernesto Cardenal, critic fervent al presedintelui nicaraguan Daniel Ortega, a fost suspendat de Biserica Catolica timp de peste trei decenii din cauza activismului sau politic. ''A murit astazi. A plecat intr-o pace absoluta; nu a suferit'', a declarat pentru AFP Luz Marina Acosta, colaboratoarea sa de peste 40 de ani. Preotul, internat de miercuri, a murit in urma unui stop cardiac. "A murit ca o mica pasare, s-a stins putin cate putin", a precizat Acosta. Presedintele Daniel Ortega, care a fost tovarasul sau in sanul Frontului Sandinist de Eliberare Nationala (FSLN) in… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

