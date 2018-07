Bilantul victimelor incendiilor izbucnite in imprejurimile Atenei a crescut marti la 60, a anuntat municipalitatea din Rafina, principalul oras al zonei litorale devastate de flacari de pe coasta de est a Atticii, in timp ce tara se afla inca sub socul descoperirii macabre a 26 de corpuri carbonizate, dintre care unele ale unor "copii mici", informeaza AFP. "Astazi Grecia este in doliu", a declarat premierul Alexis Tsipras, anuntand, intr-un discurs televizat adresat natiunii, trei zile de doliu national. "Am numarat 60 de morti", a declarat Myron Tsagarakis, consilier municipal in Rafina, in…