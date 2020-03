Trei turişti italieni şi-au pierdut viaţa într-o avalanşă în Georgia Trei turisti italieni au murit miercuri intr-o avalansa in timp ce schiau in Svaneti, o regiune montana din nord-vestul Georgiei, au anuntat autoritatile din acest mic stat din Caucaz, informeaza AFP.



Potrivit unui comunicat al agentiei nationale de turism din Georgia, cele trei victime faceau parte dintr-un grup de sase persoane care schiau intr-o zona interzisa situata in apropiere de varful Tetnuldi, in apropierea granitei cu Rusia.



"Salvatorii au gasit trupurile neinsufletite a trei italieni", a precizat agentia, precizand ca au fost salvat alte trei persoane, dintre… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

