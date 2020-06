Trei tipuri de tractoare româneşti, lansate astăzi Fabrica de utilaje forestiere și agricole din Reghin lanseaza astazi trei noi tipuri de tractoare 100% romanești. Acestea au fost concepute in ultimele luni pentru a raspunde nevoilor fermierilor romani. Prețurile pleaca de la 10.000 de euro. Cele trei tractoare agricole care se pun in vanzare raspund unui studiu de piața elaborat de fabrica din Reghin. Specificul noilor tractoare Diferenta dintre produsele acestei game este data de caii putere, adica 30, respectiv 47 și 60 de Cai Putere. Sunt dotate cu motoare stagiul 5 de poluare, fiind destinate fermelor de familie, in lucrari de legumicultura,… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

