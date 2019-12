Trei tineri rătăciți cu ATV-urile în Munții Semenic, salvați de jandarmi Trei tineri au ajuns cu ATV-urile intr-o zona greu accesibila dimn Munții semenic și nu s-au mai putut intoarce. Aceștia au fost salvați, in noaptea de duminica spre luni, de jandarmii montani, transmite Mediafax.Jandarmii au fost alertați de un barbat, care a anunțat ca trei dintre prietenii lui au plecat cu ATV-urile și nu s-au mai intors.Tinerii au ramas fara baterie la GPS, iar in zona nu aveau semnal la telefon.Jandarmii i-au gasit pe cei trei tineri la aproximativ 15 kilometri departare de localitatea Valiug, potrivit Mediafax.Cei trei tineri nu au avut nevoie de ingrijiri medicale. Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Trei tineri care au plecat cu ATV-urile intr-o zona greu accesibila din Munții Semenic și nu s-au mai putut intoarce au fost salvați, in noaptea de duminica spre luni, de jandarmii montani de la Postul din Valiug, județul Caraș-Severin. Potrivit jandarmilor carașeni, reprezentanții Postului de Jandarmi…

- Trei tineri care au plecat cu ATV-urile intr-o zona greu accesibila din Munții Semenic și nu s-au mai putut intoarce au fost salvați, in noaptea de duminica spre luni, de jandarmii montani de la Postul din Valiug, județul Caraș-Severin, scrie Mediafax.Potrivit jandarmilor carașeni, reprezentanții…

- Doi turiști au fost salvați de jandarmii montani din Cheia dupa ce, plecați pe un traseu nemarcat ca sa adune plante medicinale, s-au ratacit din cauza intunericului și au ramas blocați intr-o zona dificila, transmite Mediafax.Reprezentanții Jandarmeriei Prahova au transmis ca sesizarea a…

- O familie cu un bebeluș de 10 luni a ramas impotmolita cu masina in Muntii Semenic. Jandarmii au incercat sa scoata mașina din noroi, dar in cele din urma au lasat-o acolo și au condus oamenii acasa, scrie Mediafax.Potrivit Jandarmeriei Caraș-Severin, o familie formata din 3 adulți și un bebeluș…

- Trei persoane, printre care si un copil, care s-au ratacit, miercuri seara, intre Cabana Susai si Cioplea, judetul Brasov, au solicitat sprijinul autoritatilor, in zona intervenind atat salvamontistii, cat si jandarmii. Cele trei persoane nu au avut nevoie de ingrijiri medicale si au fost duse la…

- Șase tineri din Blaj prinși in flagrant de jandarmi, in timp ce se pregateau sa sustraga struguri dintr-o vie S-a intamplat duminica, 22 septembrie, unde tinerii, profitand de faptul ca in zona nu se afla nicio persoana și ca era spre inserat, au patruns intr-o ferma viticola din Blaj, pregatiți sa-și…

- Ieri, 22 septembrie 2019, șase tinerii, profitand de faptul ca in zona nu se afla nicio persoana și ca era spre inserat, au patruns intr-o ferma viticola din Blaj, pregatiți sa-și umple sacii cu struguri. Cu varste cuprinse intre 23 și 29 de ani, tinerii s-au „inarmat” cu peste 70 de saci de rafie și…

- Mai multi tineri au afisat, miercuri, steaguri comuniste in fata fostei inchisori Pitesti, unde acum este un memorial. Ei au postat poze pe Facebook si un mesaj jignitor la adresa celor care au suferit in teribilul Experiment Pitesti. Unul dintre participanti a explicat pentru Adevarul motivatia actiunii…