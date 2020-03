Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din Timișoara au identificat doi copii de 14 ani care sunt banuiți ca au furat dintr-o mașina. Adolescenții s-au ales cu dosar penal. In 26 februarie, la ora 00:35, polițiștii timișeni au fost sesizați cu privire la faptul ca pe strada Victor Babeș din Timișoara doua persoane au spart geamul…

- Un nou accident de circulatie s-a produs, vineri, pe Calea Buziasului din Timisoara. Potrivit primelor informatii, au autoturism a lovit un motociclist. The post Motociclist lovit de o masina, la Timisoara appeared first on Renasterea banateana .

- Tragedie pe o șosea din Timiș. O femeie a murit, dupa ce a fost izbita de un autoturism pe DN6, intre Timișoara și Lugoj. Victima incerca sa traverseze strada printr-un loc nepermis, ceea ce a constat-o viața. Accidentul mortal s-a petrecut in apropierea localitații Iosifalau. Un barbat conducea regulamentar…

- Un șofer aflat sub influența alcoolului, care circula pe bulevardul Dragalina, a pierdut controlul volanului și s-a oprit in treptele de la intrarea in Gara de Nord din Timișoara. A dat și peste un semafor. The post Baut la volan, a fortat cu masina intrarea in Gara de Nord appeared first on deBanat.ro…

- Accident grav, vineri, in comuna Șcheia, județul Suceava. O persoana a murit pe loc, iar o alta a fost grav ranita, dupa ce autoutilitara in care se aflau a fost lovita de un tren, relateaza Obiectiv de Suceava.In aceasta dimineața, o duba in care se aflau doua persoane a fost spulberata de trenul InterRegio…

- Valeriu Lupu a demisionat, vineri, din funcția de secretar de stat, în contextul în care polițiștii au deschis un dosar penal pe numele sau, dupa ce acesta a avariat o mașina și a refuzat testarea cu aparatul alcooltest. Ludovic Orban anunțase anterior ca a decis sa îl demita din Guvern…

- ISU Timiș a fost solicitat, la ora 12:35, sa intervina la un accident rutier, o mașina rasturnata, pe DJ 592, comuna Chevereșu Mare. La locul accidentului s-a deplasat o autospeciala de intervenție cu modul de descarcerare, un echipaj SMURD tip C si 8 pompieri. In urma impactului, șoferul autoturismului…

- Un moment de neatenție ar fi putut sa ii fie fatal unui tanar de 28 ani. Acesta a fost grav ranit dupa ce mașina pe care o conducea a fost izbita in plin de un tren, in apropiere de Timișoara. Autoturismul a fost tarat de tren 200 de metri, iar șoferul a ramas incarcerat.