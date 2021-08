Trei tineri, amendați după ce s-au plimbat cu ATV-urile în zona pietonală din centrul Timișoarei Teribilismul se platește, astfel ca tinerii care goneau in zona pietonala din Cetate au fost identificați și sancționați de polițiștii locali. Marți seara, in Piața Unirii și pe strazile din jur, trei tineri au intrat cu ATV-urile in zona pietonala și au circulat cu viteza. La ora aceea, zeci de persoane se aflau la plimbare. ... The post Trei tineri, amendați dupa ce s-au plimbat cu ATV-urile in zona pietonala din centrul Timișoarei appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

Sursa articol si foto: debanat.ro

