Stiri pe aceeasi tema

- In Timis, in ultimele 24 de ore, o singura persoana a fost confirmata cu Sars-Cov-2. DSP anunța ca au fost efectuate 1.470 de teste, dintre care 603 teste rapide. Rata de infectare in Timis este 0,05, la fel ca in ziua precedenta. Rata de infectare in Timisoara este 0,07, la fel ca ieri. In ultimele…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 15 de cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 2.388 de teste efectuate (din care 715 teste rapide). Cele mai multe cazuri noi sunt din Timișoara (4). Coeficientul infectarilor cumulate…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 21 de cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 1.779 de teste efectuate (din care 368 teste rapide). Cele mai multe cazuri noi sunt din Timișoara (8). Coeficientul infectarilor cumulate…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 35 de cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 2.208 teste efectuate (din care 340 teste rapide). Cele mai multe cazuri noi sunt din Timișoara (16). Coeficientul infectarilor cumulate…

- In judetul Timis, in ultimele 24 de ore, 76 de persoane au fost confirmate cu Sars-Cov-2, fiind efectuate 2.485 teste, dintre care 613 de teste rapide. Rata de infectare a scazut la 1,33, dupa ce in ziua precedenta a fost 1,41. Numarul de persoane confirmate COVID-19 in ultimele 24 de ore pe localitati:…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 28 de cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 527 de teste efectuate (din care 54 teste rapide). Coeficientul infectarilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori, este…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 92 de cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 2.620 de teste efectuate (din care 701 teste rapide). Cele mai multe cazuri noi sunt din Timișoara (35) și Lugoj (11). Coeficientul…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 158 de cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 1.074 teste efectuate (din care 187 teste rapide). Cele mai multe cazuri noi sunt din Timișoara (78). Coeficientul infectarilor cumulate…