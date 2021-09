Stiri pe aceeasi tema

- 235 de polițiști de la IPJ Timiș, alaturi de polițiști locali, jandarmi, pompieri din cadrul I.S.U Banat și reprezentanți ai I.T.M Timiș au desfașurat, duminica, mai multe controale in vederea limitarii raspandirii virusului Covid-19. Aceștia au verificat 123 de firme, precum si 50 de mijloace de transport…

- Joi, aproape 300 de polițiști impreuna cu polițiști locali, jandarmi, pompierii și reprezentanți ai I.T.M Timiș au desfașurat mai multe controale in vederea limitarii raspandirii virusului Covid-19. Au fost verificate 109 societați comerciale, precum si 126 de mijloace de transport persoane, dintre…

- Un barbat din Faget a fost amendat cu 1.000 de lei, dupa ce a fost depistat de oamenii legii ca nu a respectat masura izolarii la domiciliu. Polițiștii timișeni impreuna cu polițiștii locali, jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Timiș, pompierii din cadrul I.S.U Banat…

- Polițiști din cadrul Poliției Municipiului Timișoara au desfașurat o ampla acțiune in oraș, pentru a asigura un climat de siguranța publica, dar și pentru a limita raspandirea Covid-19.

- Un numar de 1.267 de persoane infectate cu noul coronavirus sunt internate in unitatile sanitare de profil, dintre care 190 la terapie intensiva, a anuntat, duminica, Grupul de Comunicare Strategica. Pe teritoriul Romaniei, 3.631 de persoane confirmate cu infectie cu noul coronavirus sunt in izolare…

- 255 de noi cazuri de COVID-19 au fost raportate in ultimele 24 de ore in Romania, bilanțul epidemic ajungand la 1.084.711, din care pacienți vindecați 1.048.481. Potrivit datelor oficiale de sambata, in intervalul menționat au fost efectuate 13.305 teste RT-PCR și 16.826 de teste rapide antigenice.…