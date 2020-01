Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 64 de ani, avand leziuni in zona capului, a fost gasit mort, miercuri noaptea, in locuinta sa din sectorul 4, cazul fiind preluat de Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti si Serviciul Omoruri din Politia Capitalei, informeaza digi24.ro. Surse judiciare sustin ca barbatul ar fi fost…

- Politia Capitalei a anuntat joi ca a fost prins al treilea suspect implicat in cazul barbatului gasit mort in locuinta sa, urmand ca acesta sa fie audiat de un procuror criminalist la sediului Serviciului Omoruri. Anterior, politistii au reusit sa identifice primii doi suspecti implicati in acest caz.…

- Doi dintre suspectii implicati in cazul barbatului gasit mort in locuinta sa din Capitala au fost depistati de politisti si dusi la audieri, urmand a fi audiati de un procuror criminalist la sediului Serviciului Omoruri din cadrul Politiei Bucuresti. Potrivit unor surse judiciare, politistii cauta un…

- O crima odioasa s-a petrecut in Bucuresti la inceput de an. Proprietarul unui apartament a fost ucis in bataie de fostii sai chiriasi, potrivit Antena 3. Potrivit primelor date din ancheta, totul ar fi...

- Un barbat in varsta de 64 de ani, a fost gasit mort miercuri noaptea in locuința sa din Capitala, anunța Antena 3. Acesta ar fi fost omorat in bataie de foștii sai chiriași.Poliția a fost anunțata in jurul orei 23:50. Barbatul a fost gasit mort in locuința sa din sectorul 4 al Capitalei.Barbatul ar…

- Un barbat de 64 de ani, avand leziuni in zona capului, a fost gasit mort miercuri noaptea in locuinta sa din Capitala, cazul fiind preluat de Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti si Serviciul Omoruri...

- Un imobil din Bucuresti a fost evacuat, duminica dupa-amiaza, dupa ce un barbat a anuntat la 112 ca a gasit un obuz in apartamentul bunicii sale, informeaza Politia Capitalei. Potrivit sursei citate, apelul a fost primit in jurul orei 16,00. „La fata locului s-au deplasat politisti din cadrul Sectiei…

- Politistii din Capitala au anuntat, vineri seara, ca a fost retinuta cea de-a opta persoana implicata in omorul din Piata Constitutiei, potrivit news.ro”In cazul de omor din noaptea de 29 septembrie s-a dispus cea de-a opta masura de retinere fata de o persoana, sub aspectul savarsirii infractiunii…