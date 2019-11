Trei străzi din municipiul Buzău intră în reabilitare Cele mai importante trei strazi din municipiul Buzau vor fi complet refacute. Este vorba despre strazile Transilvaniei si Industriilor, precum si Bulevardul Unirii de la un capat la celalalt. Arterele vor fi modernizate printr-un proiect cu finantare europeana. Pentru reablitarea celor trei strazi va fi folosit drept model Calea Eroilor.Incepand de saptamana aceasta poate fi declansata procedura de licitatie pentru atribuirea lucrarii unei firme de specializate, iar asfaltarea pe cele trei artere importante sa incepa in primavara. Suma alocata este de 18, 4 milioane de euro, din fonduri europene.… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldebuzau.ro

