Trei soluții pentru stoparea Rusiei: Care sunt propunerile prezentate de Traian Băsescu în Parlamentul European Fostul președinte al Romaniei, Traian Basescu, a prezentat, in Parlamentul European, trei soluții pentru securitatea Europei și stoparea Rusiei. Intr-o intervenție susținuta in plenul Parlamentului European, fostul șef al statului roman a avut un discurs dur la adresa ofensivei Moscovei, pe care o acuza ca vrea sa restabileasca zonele de influența din timpul URSS. „Pretenția Kremlinului de a negocia cu NATO și SUA o noua arhitectura de securitate in Europa, prin stabilirea zonelor de influența din timpul URSS, arata negarea de catre Rusia a dreptului suveran al statelor independente de a-și decide… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

