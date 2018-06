Trei soldati turci au fost ucisi duminica in cursul unui atac comis de membri ai Partidului Muncitorilor din Kurdistan (PKK) in provincia Hakkari (sud-est), langa granita cu Irakul, a anuntat agentia de presa turca Anadolu, relateaza AFP. Soldatii asigurau protectia unei echipe de muncitori care construiau un drum in districtul Daglica, a adaugat agentia. Un soldat a fost de asemenea ranit in acest atac comis cu o racheta controlata la distanta. PKK a fost implicat in atacuri sangeroase pe teritoriul turc din 1984 si este clasificat drept "terorist" de catre Ankara, dar si de Washington si Uniunea…