TREI scenarii pentru finalul lui Vladimir Putin. Cum va arăta Rusia dacă liderul de la Kremlin dispare Razboiul din Ucraina desparțit lumea in doua. Sunt persoane care iși doresc ca Vladimir Putin sa dispara complet din peisaj, in timp ce altele ii ofera toata susținerea liderului de la Kremlin. Un summit anti-Putin a avut loc la finalul saptamanii, iar aproximativ 70 de personalitați, printre care foști politicieni de seama, experți, jurnaliști și activiști pentru drepturile omului, inclusiv ruși care traiesc de mult timp in strainatate au participat. „Putin a adus Putinismul in Rusia, așa cum Hitler a facut nazismul acceptabil din punct de vedere social in Germania. De aceea Reich-ul Putin ar… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Kissinger spune, de asemenea, ca ”trebuie sa incercam sa ințelegem care este linia roșie” a Rusiei și ”cat timp va continua aceasta escaladare” in razboiul din Ucraina..Fostul oficial american, nascut in Germania, in varsta de 98 de ani, a fost Secretar de Stat al SUA in mandatele președinților Richard…

- "Consultarile au confirmat relatia privilegiata dintre Romani si Gremania, care are perspective in pofida situatiei marcate de situatia din Ucraina. Legaturile economice sunt foarte stranse. Am evocat puntea solida dintre cele doua tari, reprezentata de comunitatea romana din Germania si de cea a etnicilor…

- Razboiul din Ucraina intra in a treia luna, iar sancțiunile impuse Rusiei continua sa aiba consecințe atat asupra țarii conduse de Vladimir Putin cat și asupra celorlalte țari, din Europa, spre exemplu. Gazprom, cea mai mare companie producatoare de gaze naturale din lume (controlata de statul rus)…

- „O reconstruire a tuturor acestor lucruri are nevoie de timp. Este posibil sa fie nevoie de decenii sa se restaureze increderea”, apreciaza ministrul turc de Externe.„Asistam la inceputul unui nou Razboi Rece”, a avertizat șeful diplomației turce.Turcia, un stat membru NATO si un aliat al Ucrainei,…

- Soloviov a spus in direct la principalul post național de televiziune din Rusia - Russia 1 - ca țara sa are doua scenarii in confruntarea sa cu lumea. Prima opțiune este una optimista și presupune un razboi nuclear, distrugand lumea.„Pe scurt, avem doua opțiuni. Prima este optimista: razboi nuclear,…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, a calificat, la postul de televiziune TF1, drept „nefondate” si „scandaloase” criticile premierului Poloniei, Mateusz Morawiecki, cu privire la convorbirile sale telefonice cu Vladimir Putin legate de razboiul din Ucraina.„Aceste remarci sunt atat nefondate, cat…

- Paul Delmotte, profesor belgian de politica internationala, ofera pentru Libertatea o privire critica asupra crizei refugiatilor si a razboiului de la granita Romaniei. „Cred ca sunt riscuri serioase ca razboiul din Ucraina sa devina ceea ce se numeste un conflict inghetat, pana la o reasezare a raporturilor…

- Campania militara a Rusiei in Ucraina nu merge cum trebuie, in ciuda declarațiilor lui Vladimir Putin, susține un profesor de strategie militara britanic. Principalul vinovat pentru evoluția nefasta este chiar liderul de la Kremlin, care se dovedește un strateg lamentabil, in ciuda legendelor privind…