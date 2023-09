Stiri pe aceeasi tema

- RAZBUNARE… Un adolescent de 18 ani, elev la un liceu din Huși, originar din comuna Padureni, a vazut moartea cu ochii in noaptea de 7 spre 8 septembrie, dupa ce doi consateni, unul de 18 ani și altul de 34 ani, au pus la cale o razbunare cumplita asupra baiatului. Victima, fara a banui ce […] Articolul…

- CAZ… O femeie in varsta de 84 de ani a fost victima unui accident rutier, dupa ce a traversat neregulamentar Bulevardul 1 Mai din municipiul Huși. Prin loc nepermis, a vrut sa treaca strada, dar a ajuns in fața unei mașini, iar conducatorul auto nu a mai avut timp sa o evite, astfel ca, in […] Articolul…

- PERICOL… In aceasta seara, in cartierul Dric, pe strada V.I.Popa s-a produs un grav accident de circulație, soldat cu ranirea unui bebeluș, aflat intr-una dintre cele doua mașini care s-au tamponat. Mai mult decat atat, in urma impactului destul de violent, mașina in care se afla copilul și care era…

- CAM TARZIU… La nivelul municipiului Huși urmeaza sa se faca dezinsecție, insa pana atunci mai dureaza, intrucat abia saptamana viitoare, la ședința ordinara a Consiliului Local, este propus spre aprobare proiectul de hotarare inițiat in acest sens. Este vorba despre o alocare de fonduri pentru dezinsecția…

- GRAV… Hușenii de pe o strada din Huși, din zona cișmelei „Dragoi”, au trait momente de spaima in aceasta dimineața, intrucat incendiul provocat la o anexa de la una dintre gospodarii era cat pe ce sa se raspandeasca și la alte locuințe. Intervenția a fost una foarte grea. Faptul ca intre unele imobile,…

- INCREDIBIL….Un barbat de 43 de ani si-a amenintat fratele cu moartea, a vrut sa-l ia la bataie, desi avea ordin de restrictie sa nu se apropie de el, iar pe drum a facut acte de exhibitionism, aratand celor care circulau pe strada cu ce se poate el mandri! Individul din Zorleni este acum cercetat sub…

- IN STARE GRAVA… Petruț Silion, un tanar in varsta de 23 de ani, din satul Doagele, comuna Dragomirești, se zbate intre viața și moarte dupa ce, timp de trei zile, a fost batut de frații concubinei lui. Ultima și cea mai puternica bataie a avut loc miercuri, la un bar din satul Doagele, in […] Articolul…

- Descoperire șocanta la cațiva km de municipiul Iași. Un barbat a fost gasit mort in strada in niște condiții suspecte. In acest moment nu este exclusa nicio varianta. Scena parca desprinsa din filmele de groaza, in comuna ieșeana Holboca. Un barbat in varsta de 45 de ani a fost gasit mort pe o strada…