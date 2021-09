Stiri pe aceeasi tema

- Reducerea TVA la energie ar fi o soluție permanenta la o problema temporara, a declarat sambata, la Botoșani, premierul Florin Cițu, care a precizat ca nu poate fi de acord cu astfel de modificari ale sistemului fiscal. Propunerea a venit din partea furnizorilor de energie. “Avem soluția de a aduce…

- In perioada 18 - 21 august 2021, Fundația Pro Patrimonio organizeaza prima ediție a evenimentului „Concerte pe Siret”, care se va desfașura in zona de nord a raului Siret, judetul Botosani.

- Atacantul francez Hamidou Keyta (26 de ani), golgeterul lui FC Botoșani din sezonul trecut, a semnat un contract valabil doua sezoane cu Santa Clara, din prima liga portugheza. Prestațiile entuziasmante din sezonul precedent l-au adus pe Keyta in antenția unui club aflat pe val in Portugalia. Santa…

- Directorul sportiv al U Cluj, Gabi Giurgiu, a infirmat informațiile privind transferul lui Victor Dican la Gaz Metan Mediaș.”Nu s-a pus problema niciodata. Nici nu se pune problema sa facem schimb sau sa il imprumutam pe Dican. Este un jucator de baza, important pentru noi. Este netransferabil. Ne bazam…

- Managerul general al FCSB, Mihai Stoica, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca spera ca in sezonul care incepe echipa sa sa nu mai aiba probleme foarte mari cu arbitrajele, potrivit news.ro. Stoica ar vrea sa echipa sa joace pe arena Arcul de Triumf si in ceea ce priveste stadionul…

- In ziua Invierii Domnului, pe 10 iunie 2021, zeci de elevi fost premiați pentru lucrarile inscrise in competiția ”Sfinții inchisorilor”, un concurs devenit deja tradiție in orașul care se afla pe harta neagra a fostelor pușcarii comuniste.