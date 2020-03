Trei români au murit ca urmare a infectării cu COVID-19 în Italia. Anunţ de ultima oră al MAE "In conformitate cu informațiile obținute de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Romaniei in strainatate, la acest moment, 29 de cetațeni romani din strainatate au fost confirmați ca fiind infectați cu COVID-19: 23 in Italia, 2 in Namibia, 1 in Spania, 1 in Luxemburg, 1 in Irlanda și 1 in Tunisia. De asemenea, MAE precizeaza ca 3 cetațeni romani au decedat ca urmare a infecției cu COVID-19 in Italia", a anuntat MAE. Pandemia de coronavirus nou a ucis peste 5.000 de persoane in Europa, potrivit bilantului anuntat vineri, 20 martie.Cei mai multi morti, 3.405, au fost raportati… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

