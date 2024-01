Stiri pe aceeasi tema

- Pensiile, indemnizația sociala pentru pensionari, salariile bugetarilor, cu unele excepții, și alocațiile pentru copii cresc de la 1 ianuarie 2024. Vor crește insa și prețurile, avand in vedere noile taxe și creșteri ale altor taxe care intra in vigoare. Care e pensia minima de la 1 ianuarie 2024 Pensia…

- Mult disputata lege privind „amnistia” evazioniștilor nu rezolva mare lucru in viziunea unor specialiști. Cheia e alta, arata profesorul de economie Cristian Paun intr-o postare pe Facebook. „Totuși, statul (ANAF mai exact) are probleme mari cu PRINDEREA evazioniștilor și mai puțin cu ce pațesc ei dupa…

- Apelul deputatului PSD Brașov Marian Rasaliu catre parlamentari: „Imi exprim speranța ca discuțiile pe care le vom purta pe marginea Legea bugetului de stat nu se vor reduce doar la niște propoziții critice” Deputații și senatorii vor dezbate și vota in zilele urmatoare Legea bugetul de stat pe anul…

- Un sef Serviciu managementul documentelor si comunicare institutionala in cadrul Directiei Generale de Impozite si Taxe Locale (DGITL) Sector 6, a fost retinut de DNA pentru luare de mita, favorizarea faptuitorului si folosirea de informatii ce nu sunt destinate publicitatii. Potrivit unui comunicat…

- Ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Sorin Grindeanu, i-a solicitat premierului Marcel Ciolacu tragerea la raspundere a celor care intarzie derularea unor investitii. Oficialul face referire la faptul ca o decizie in cazul Lotului III a Autostrazii A7 ar fi fost amanata cu un an de catre Consiliul…

- Marcel Cioloș a spus ca Marcel Boloș ”i-a luat fața” și ca a devenit el un fel de ”papușa voodoo”. Lumea trebuia sa o ințepe, dar eu nu il voi ințepa, a dat asigurari premierul. Dar Ciolacu nu doar ca nu il va ”ințepa”, el susține ca nici nu va uita ”vreodata” ce a facut Boloș, și chiar in pofida…

- Municipalitatea bucuresteana a inceput sa monteze decoratiunile pentru iluminatul festiv din aceasta iarna, a anuntat, miercuri, primarul general al Capitalei, Nicusor Dan. Compania Municipala Iluminat Public a amplasat deja luminitele pe mai multe artere.

- Alina Gorghiu spune ca problema drogurilor in Romania devine la fel de presanta ca in Statele Unite. Ministrul Justitiei vorbește despre un raport al Departamentului american pentru Securitate Interna care arata ca, in anul 2024, traficul si consumul ilicit de droguri vor fi principale amenintari…