Polițiștii de frontiera din cadrul Direcției regionale Vest efectueaza cercetari pe numele a trei conaționale asupra carora s-au depistat acte romanești false. Moldovencele au recunoscut ca și-au cumparat documentele pentru a se putea incadra in campul muncii peste hotare. Cazul a fost inregistrat in noaptea de 29 spre 30 martie, in punctul de trecere a frontierei Leușeni.