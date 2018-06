"La 3 iulie anul curent, o lege asupra Curtii Supreme va intra in vigoare, (lege) care suprima definitiv principiul separarii celor trei puteri (in stat) si esenta insasi a statului de drept democratic", sustin semnatarii apelului publicat in cotidianul de opozitie Gazeta Wyborcza, potrivit Agerpres.



"Partidul aflat la putere isi incheie opera de demontare a sistemului de separare a celor trei puteri, incalcand direct principiile Constitutiei poloneze", acuza ei, inainte de a cere "Comisiei Europene si Consiliului European sa ramana fidele valorilor fundamentale inscrise in articolul…