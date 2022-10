Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Europei remarca ”progrese” in sistemul judiciar, insa persista problemele in ceea ce privește libertatea și pluralismul mass-mediei Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei (APCE) arata intr-un raport din luna septembrie ca Romania a facut unele progrese in ceea ce privește funcționarea…

- Raportul Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei (APCE) este unul favorabil, iar progresele facute de Romania le-a facut in domenii precum justitia, respectarea drepturilor omului, respectarea drepturilor minoritatilor ori gestionarea crizei de refugiati din Ucraina au fost recunoscute si apreciate,…

- Premiul Vaclav Havel pentru Drepturile Omului pe 2022 al Consiliul Europei i-a fost acordat luni, la Strasbourg, opozantului rus incarcerat Vladimir Kara-Murza, inculpat recent pentru "inalta tradare" de justitia rusa, relateaza AFP, citata de Agerpres.

- La Biblioteca Naționala fost deschisa recent expoziția de pictura cu genericul ”Valsul culorilor” a artistei Tatiana Mereacre, originara din R. Moldova, stabilita in Italia, informeaza moldpres.md. Expoziția cuprinde 30 de lucrari. Potrivit organizatorilor, Tatiana Mereacre și-a descoperit pasiunea…

- Firmele constructorului bacauan Dorinel Umbrarescu au inceput execuția lotului 4 al sectorului Buzau-Focșani, de pe Autostrada A7 Moldova. Catalin Toma, președintele Consiliului Județean Buzau, a semnalat lucrari cu zeci de utilaje pe tronsonul Mandrești Munteni – Focșani Nord. Asocierea SA&PE Construct…

- Comisia de monitorizare din cadrul Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei, prin co-raportorii Edite Estrela (vicepreședinta APCE) și Krista Baumane, a prezentat analiza periodica privind respectarea de catre Romania a obligațiilor impuse fiecarui membru in domeniul democrației, al statului de…

- Romanii afectati de situatia de la Blue Air trebuie sa se adreseze companiei, iar daca nu se rezolva cu compania, Autoritatii pentru protectia consumatorilor, a declarat pentru Agerpres , comisarul european pentru transporturi, Adina Valean, in cadrul unui interviu realizat la Strasbourg, apreciind…

- Avocații fostului șef de stat, Igor Dodon, au adresat o scrisoare deschisa catre noua șefa a Procuraturii Anticorupție,Veronica Dragalin, in care cer identificarea și tragerea la raspundere a persoanelor care au comis acte de huliganism in privința mamei ex-președintelui, Galina Dodon, in ziua cand…