- Cinci persoane au fost ranite dupa coliziunea dintre doua mașini, pe un drum din localitatea Plugova, județul Caraș-Severin.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane anunța ca pe DN6 Orșova – Caransebeș, in zona localitații Plugova, județul Caraș-Severin, a avut loc o…

- Cinci persoane au fost ranite in urma unui accident produs duminica seara pe DN1B, la ieșire din Buzau, unde doua mașini s-au ciocnit, iar una dintre ele a luat foc, scrie Mediafax.Potrivit polițiștilor, in urma accidentului produs pe DN 1B, la ieșire din municipiul Buzau catre Ploiești, circulația…

- Un microbuz si trei autoturisme s-au ciocnit in lant pe DN 2 Bucuresti – Urziceni, in zona localitatii Sinesti, judetul Ialomita. Doua persoane din autoturisme au fost ranite.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca traficul rutier se desfașoara ingreunat,…

- Trei persoane au fost ranite miercuri, dupa ce un camion oprit pe banda de urgența a autostrazii A1 Deva – Nadlac, in zona localitatii Manastiur, judetul Timis, a fost lovit de un alt camion. Apoi, patru mașini din coloana s-au ciocnit. Traficul rutier se desfașoara ingreunat.Citește și: Rasturnare…

- Accident TERIBIL. Cinci persoane au fost ranite dupa ce trei masini si un TIR s-au ciocnit Cinci persoane au fost ranite, luni dimineata, dupa ce trei masini si un TIR s-au ciocnit pe DN 11, din cauza unei depasiri neregulamentare. Traficul in zona localitatii Helegiu a fost blocat. ​Update:Centrul…

- Patru persoane au fost ranite, luni, pe DN 2 (E85), in zona localitații Maracineni, județul Buzau, dupa un accident in care au fost implicate patru mașini. Traficul rutier este oprit, potrivit Mediafax.Potrivit Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane, pe DN2 (E85) Buzau…

- Trei persoane au fost ranite, sambata, pe DN 7, in zona localitații Geoagiu din județul Hunedoara, dupa impactul dintre un microbuz și doua mașini. In zona accidentului circulația este blocata pe ambele sensuri, fiind deviata prin parcul industrial, anunța MEDIAFAX.Citește și: Atenție! A fost…

- Doua persoane au fost grav ranite in urma unui accident rutier produs miercuri pe DN 52, la intrarea in Alexandria. Au fost implicate trei mașini, scrie Mediafax. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane anunța ca pe DN52, la intrarea in orașul Alexandria dinspre Furculesti,…