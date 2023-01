Stiri pe aceeasi tema

- Patru inculpați au fost trimiși in judecata de procurorii DNA pentru fraudarea fondurilor europene cu o suma estimata la 375.000 euro. Este vorba de o societate comerciala, administratorii și inca o persoana care ar fi trebuit sa inființeze o ecoferma de afin. Potrivit DNA, doua persoane fizice, administratori…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie(DNA) – Sectia de combatere a coruptiei au dispus trimiterea in judecata a patru persoane, intre care doi fosti inspectori vamali, pentru fapte de coruptie petrecute in anul 2021, a anuntat, joi, Biroul de Informare si Relatii Publice a DNA. Potrivit…

- DNA l-a trimis in judecata luni pe Liviu Dragnea, fostul președinte al PSD, in dosarul Tel Drum. Dragnea e acuzat de constituirea unui grup infracțional organizat, abuz in serviciu și alte infracțiuni. Alaturi de Dragnea au mai fost trimiși in judecata alți funcționari din Teleorman, precum și firma…