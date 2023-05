Trei persoane decedate în Elveția, după prăbușirea unui avion ce efectua un zbor turistic Un avion turistic s-a prabușit sambata intr-o zona muntoasa și impadurita din vestul Elveției, provocand moartea celor trei persoane aflate la bord, a anunțat poliția. Trei persoane decedate, dupa prabușirea unui avion in Elveția Avionul turistic de mici dimensiuni s-a prabușit intr-o zona abrupta și impadurita in apropiere de Ponts-De-Martel, in cantonul elvețian Neuchatel, in jurul orei 11.20 (ora Romaniei), a anunțat poliția elvețiana. “Pilotul și cei doi pasageri au murit la fața locului”, a precizat poliția din Neuchatel intr-un comunicat, fara a oferi mai multe detalii despre victime. Avionul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pilotul și cei doi pasageri ai aeronavei au murit dupa ce aeronava s-a prabușit in Elveția, langa Ponts-de-Martel, in apropiere de granița cu Franța, a anunțat sambata poliția din Neuchatel, citata de publicația elvețiana RTS.Aeronava, inmatriculata in Elveția, se afla intr-un zbor turistic in momentul…

- Panica in aceasta dupa-amiaza intr-un bloc din localitatea hunedoreana Hațeg, dupa ce o parte din acoperișul cladirii a fost cuprins de flacari. Conform ISU Hunedoara, 50 de persoane s-au autoevacuat din cladire, iar o persoana a suferit o intoxicație cu fum, primind ingrijiri la fața locului, insa…

- Sapte persoane au fost retinute si alte trei puse sub control judiciar in dosarul in care este vizata o grupare care distribuia droguri inclusiv unor elevi din licee din Bucuresti. Alte sapte persoane sunt vizate de ancheta.”In urma celor 23 de perchezitii domiciliare efectuate ieri, 20 martie, de…

- La data de 02.03.2023, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Structura Centrala impreuna cu ofițeri de poliție judiciara din cadrul Direcției de Combatere a Criminalitații Organizate – Serviciul de Combatere a Traficului de Persoane efectueaza…

- Incendiu intr-un bloc de locuit de pe strada Maria Dragan din Capitala. 30 de persoane au fost evacuate. Flacarile au izbucnit dimineața, in jurul orei 02:43.Potrivit informațiilor IGSU, pentru a stinge focul au intervenit 3 echipaje de salvatori și pompieri.

- Doua persoane au decedat, iar una a ajuns la spital, in urma unui incendiu care s-a produs in aceasta dimineața pe strada Alba Iulia 89/2 din municipiul Chișinau. Apelul la Serviciul Unic de Urgența 112 a fost recepționat la ora 05:37, transmite Realitatea.md. Ca urmare a apelului la 112, la fața locului…

- Un incendiu de proporții a izbucnit joi seara la un bloc turn din Constanța. Acoperișul unui bloc cu zece etaje, din zona Faleza Nord, s-a aprins, iar flacarile violente s-au extins rapid si amenintau sa ajunga si la apartamente. Cateva zeci de persoane au fost evacuate, in timp ce fumul dens inundase…