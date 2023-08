Stiri pe aceeasi tema

- In spitalele din Bucuresti au fost aduse 46 de persoane ranite in urma exploziilor care au avut loc, sambata, la statia GPL din Crevedia, judetul Dambovita, informeaza AGERPRES . La Spitalul „Bagdasar-Arseni” sunt 11 pacienti, dintre care trei intubati, la Spitalul Universitar – patru pacienti, la…

- Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc il are la „butoane”, incepand din vara anului trecut, mai exact de pe 20 iunie, pe constanțeanul Mihail-Silviu Pocora, urcat in jilțul de conducator dupa decapitarea fostei conduceri, reclamata cu plangeri la DNA, și dupa scurtul mandat al lui Tudor Simota, revocat…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat, marti, ca nu s-a pus problema ca Marcel Ciolacu sa negocieze cu mandatul de premier pe masa. „Astazi am vrut sa avem o concluzie prin care sa ne apropiem de masurile finale si apreciez ca dialogul si consultarile cu mediul de afaceri, cu mediul asociativ,…

- Premierul britanic a anunțat milioane de lire sterline de finanțare pentru un proiect de captare a carbonului, inaintea unei vizite in nord-estul Scoției. Proiectul Acorn din St Fergus, Aberdeenshire va prelua emisiile de gaze cu efect de sera și le va stoca in rezervoare de gaze aflate sub Marea Nordului.…

- Cinci persoane au fost executate prin spanzurare joi in Kuweit, dintre care una fusese condamnata la moarte pentru participarea la un atac sinucigas asupra unei moschei in 2015, in care au murit 26 de persoane, a declarat procuratura din aceasta tara araba din Golf, potrivit AFP.Ministerul Public…

- Premierul și președintele PSD, Marcel Ciolacu, a respins propunerea avansata de ministrul de Finanțe asumat de PNL, Marcel Boloș, care afirmase ca instituția pe care o conduce are in analiza scaderea TVA la alimentele de baza.„Exista o recomandare a Comisiei Europene sa avem doar doua praguri de TVA.…

- Marile lanturi comerciale au cazut de acord, in cadrul dialogului inceput cu guvernul, ca ar putea sa reduca voluntar preturile la raft la 10 categorii de alimente de baza. Anuntul a fost facut, ieri, de premierul Marcel Ciolacu, insa discutiile vor continua. Pentru ca reducerea sa devina realitate…

- ”Trecem printr-un moment de rascruce”, transmite premierul Romaniei, Nicolae Ciuca, intr-un mesaj de Ziua Invațatorului. De acesta „depinde viitorul copiilor noștri”, e de parere acesta. „Am aratat respect și deschidere la consultari” ”Greva din sistemul de invatamant a pornit de la o realitate ce poate…