Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane au fost arestate in urma accidentului de telecabina din Italia, in care 14 persoane și-au pierdut viața. Anchetatorii au descoperit ca un sistem de franare de siguranța a fost „manipulat”...

- Trei persoane au fost arestate, în noaptea de marți spre miercuri, în dosarul tragediei din Italia, în urma careia au murit 14 oameni. Masura a fost luata dupa ore de audieri despre cauza care a dus la caderea de la înalțime a cabinei de teleferic. Citește mai mult…

- Singurul supraviețuitor al accidentului de teleferic din Italia, copilul de 5 ani, se trezește. Prognosticul medicilor ramane rezervat. Copilul și-a pierdut tatal, mama, frațiorul de 2 ani și pe strabunicii...

- Trei persoane au fost arestate, in noaptea de marti spre miercuri, in dosarul tragediei din Italia, in urma careia au murit 14 oameni. Fotografiile realizate la locul accidentului arata ca sistemul de franare de urgenta a fost blocat cu o menghina, pentru a se evita blocajele continue ale telecabinei.

- Autoritatile din Italia au retinut trei persoane in urma tragediei de duminica din Piemont, in care 14 oameni, intre care doi copii, au murit dupa ce telecabina cu care se deplasau s-a prabusit, informeaza miercuri ANSA. Cei trei, proprietarul societatii care opereaza instalatia de teleferic, Ferrovie…

- Trei persoane au fost arestate, in noaptea de marți spre miercuri, in dosarul tragediei din Italia, in urma careia au murit 14 oameni. Masura a fost luata dupa ore de audieri despre cauza care a dus la caderea de la inalțime a cabinei de teleferic.

- Trei persoane au fost arestate, in noaptea de marți spre miercuri, in dosarul tragediei din Italia, in urma careia au murit 14 oameni. Masura a fost luata dupa ore de audieri despre cauza care a dus la caderea de la inalțime a cabinei de teleferic. Fotografiile realizate la locul accidentului arata…

- Opt persoane au murit si doua au fost ranite grav duminica dupa caderea unei cabine de teleferic la Stresa, statiune balneara din Piemont, pe malul lacului Maggiore, in nordul Italiei, a anuntat pentru AFP un purtator de cuvant al serviciilor de salvare.