Stiri pe aceeasi tema

- Soferul unui autobuz STB de pe linia 304 a franat brusc, marti, intre fantana Miorita si statia Pod Baneasa, din Capitala, scrie Realitatea Plus. Mai multi pasageri s-au dezechilibrat si au cazut, trei dintre ei fiind transportati la spital.

- Doua persoane, un barbat si o femeie din Beregsaul Mic au ajuns la spital, miercuri, dupa ce masina in care se aflau a fost lovita de un autotren pe DN68 A. Politistii au anuntat ca din primele cercetari rezulta ca soferul autoutilitarei, in varsta de 68 de ani, a pierdut controlul volanului in zona…

- Doi tineri de 28 și 29 de ani au murit intr-un grav accident de circulație care a avut loc miercuri seara pe Drumul European 583. Șoferul de 29 de ani ar fi intrta in mare viteza intr-o depașire și s-a ciocnit violent de un microbuz. Ocupanții autoturismului ai murit, iar opt persoane din microbuz au…

- Doua persoane si-au pierdut viata si 17 au fost ranite in explozia unui autobuz de pasageri in orasul Voronej din centrul Rusiei, in noaptea de joi spre vineri, au anuntat autoritatile locale. Soferul a declarat pentru postul Rossia-24 ca la bord se aflau 35 de persoane, conform EFE si AFP. Explozia…

- Soferul care a accidentat sambata doi pietoni la Baia Mare a fost retinut, dupa doua zile. Tanarul a scapat masina de sub control si a intrat intr-o statie de autobuz, lovind in plin o femeie si un barbat care asteptau acolo. Victimele, sot si sotie, se afla in stare grava la spital.

- Un camion a fost lovit de un tren de marfa, miercuri, 30 iunie, in zona Timiș-Triaj, din municipiul Brașov, noteaza site-ul Mytex.ro. Șoferul a primit ingrijiri medicale la fața locului și a fost dus la spital. Doi barbați, personal CFR, au refuzat internarea.In urma impactului, camionul s-a rasturnat…

- Eveniment Doua persoane ranite intr-un accident pe DJ504, la Orbeasca de Jos iunie 12, 2021 20:58 Doua persoane au ajuns la spital, sambata seara, in urma unui accident rutier produs pe DJ504, pe raza localitații Orbeasca de Jos. Din primele date, șoferul unei mașini a pierdut controlul volanului…

- Accident pe strada Soveja din municipiul Constanta. La fata locului s a deplasat un echipaj SMURD care a transportat o femeie de aproximativ 50 de ani la spital.In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in municipiul Constanta.Este vorba…