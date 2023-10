Stiri pe aceeasi tema

- Luna octombrie vine cu vești bune pentru unii nativi, care vor avea șansa de a-și schimba viața radical in bine. Au noroc atat in dragoste, cat și pe plan profesional și pot sa apara noi oportunitați de care ar fi bine sa profite.

- Iți prezentam in randurile de mai jos cine sunt cele doua zodii care vor face schimbari importante in viața lor și se vor imbogați peste noapte. Se anunța o perioada infloritoare pentru aceste semne zodiacale!

- RacCei nascuți sub semnul Racului traiesc mai mult in trecut decat ceilalți. Tot ceea ce a avut loc in trecut este de neinlocuit in ochii lor, iar acest lucru este valabil mai ales in ceea ce privește sentimentele pe care le prețuiesc cel mai mult.Din acest motiv, capacitatea lor de a trece peste trecut…

- Cel mai neapreciat semn zodiacal: Racul Chiar daca empaticul Rac este considerat cel mai slab semn zodiacal din punct de vedere psihic, el nu va ezita sa-și foloseasca cleștii. Cand se simte atacat, este gata sa se apere, chiar daca asta inseamna sa devina periculos pentru cei din jur. In același timp…

- Cand unele semne zodiacale devin bunici, vor sa profite de acest timp și sa-și invețe nepoților valori minunate precum dragostea și empatia in toate interacțiunile lor. Ei cred ca cei mici pot dobandi multe valori morale care le vor modela caracterul.

- 1. Berbecul (21 martie - 19 aprilie):Berbecii sunt cunoscuți pentru energia lor debordanta și pentru natura lor competitiva. Acești nativi au o dorința puternica de a-și impune punctul de vedere și de a fi mereu invingatori in orice dezbatere sau disputa. Cand cineva ii contrazice sau ii subestimeaza…

- Doua zodii din horoscop se vor bucura de una dintre cele mai bune perioade de pana acum și vor avea reușite pe toate planurile. La locul de munca vor fi in centrul atenției și vor fi rasplatiți pentru toata munca depusa de-a lungul timpului. Daca pana acum au avut parte de cheltuieli neprevazute, de…