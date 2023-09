Trei oameni morți și patru dispăruți în urma inundațiilor din Spania Ploile puternice din centrul Spaniei au provocat decesul a trei persoane și dispariția altor patru. Cele mai afectate zone sunt Madrid și provincia Teledo, unde au fost distruse drumuri și poduri. Furtuna „Dana”, care a lovit centrul Spaniei, a provocat ploi abundente și vanturi puternice care au facut ravagii in orașe. In Madrid, au cazut aproximativ 100 de litri pe metrul patrat. Mai mulți oameni au ramas blocați in mașinile luate de ape și au avut nevoie de ajutorul pompierilor pentru a se elibera. Furtunile au distrus drumuri și poduri. Locuitorii din Madrid și Castilla la Mancha vor cere… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

