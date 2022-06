In data de 28 iunie 2022, Aquatim a semnat contractul de lucrari „Proiectare și execuție stații de epurare Satchinez–Hodoni, Cenei-Checea și Cenad” din cadrul „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa și apa uzata din județul Timiș, in perioada 2014-2020”(cod SMIS 2014+ 125651), parte a Programului Operațional Infrastructura Mare (POIM). Contractul de lucrari „Proiectare […] Articolul Trei noi stații de epurare in Timiș, cu fonduri europene. Valoarea investiției facuta de Aquatim a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .